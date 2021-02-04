В январе расходы на субсидии выросли на 1 млрд грн - Шмыгаль

В январе расходы из госбюджета на жилищные субсидии выросли на 1 млрд гривен.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«В январе расходы на субсидии были увеличены почти на 1 млрд гривен. В декабре общая сумма выплат на субсидии составила 6,6 млрд гривен, в январе на субсидии выделено уже около 7,5 млрд гривен», — сказал он.

По словам премьера, такие цифры указывают на то, что люди получат больше компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в конце января Минсоцполитики попросило больше денег для субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В госбюджете на 2021 год расходы на выплату субсидий гражданам предусмотрены в размере 36,6 млрд гривен, но этого мало для помощи украинцам, которые в ней нуждаются, утверждали в Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

Министр финансов Сергей Марченко «рассказал:https://news.finance.ua/ru/news/-/486 462/u-minfini-rozpovily-chy-bude-pereglyad-programy-subsydij, что средств, выделенных на субсидии, достаточно до конца отопительного сезона.

Лицо, которое не зарегистрировано в жилом помещении, может получить субсидию, если фактически проживает в этом помещении на основании договора найма (аренды) жилья и ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.

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