В январе расходы на субсидии выросли на 1 млрд грн - Шмыгаль

В январе расходы из госбюджета на жилищные субсидии выросли на 1 млрд гривен.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
«В январе расходы на субсидии были увеличены почти на 1 млрд гривен. В декабре общая сумма выплат на субсидии составила 6,6 млрд гривен, в январе на субсидии выделено уже около 7,5 млрд гривен», — сказал он.
По словам премьера, такие цифры указывают на то, что люди получат больше компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, в конце января Минсоцполитики попросило больше денег для субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В госбюджете на 2021 год расходы на выплату субсидий гражданам предусмотрены в размере 36,6 млрд гривен, но этого мало для помощи украинцам, которые в ней нуждаются, утверждали в Минсоцполитики.
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