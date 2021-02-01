Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».
Соответствующий законопроект №3623 поддержали во втором чтении и в целом 265 народных депутатов.
Цель документа:
В перспективе это создаст возможности для:
К чему приведут данные изменения:
Сроки введения:
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