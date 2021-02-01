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Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Соответствующий законопроект №3623 поддержали во втором чтении и в целом 265 народных депутатов.

Цель документа:

  • введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • реформировать учет трудовой деятельности работника. А именно — постепенно отказаться от бумажных трудовых книжек.

В перспективе это создаст возможности для:

  • уменьшения расходов работодателей на ведение бумажного документооборота;
  • упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной потери трудоспособности;
  • учета данных об образовании и квалификации, которую имеет работающее население и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, которые существуют на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям.

К чему приведут данные изменения:

  • это поможет устранить возможные риски и негативные последствия потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ;
  • ведение трудовой деятельности работника в электронной форме обеспечит необходимые условия для введения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.

Сроки введения:

  • закон устанавливает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из государственного реестра;
  • документ определяет, что внесение сведений о трудовой деятельности Государственного реестра через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. д), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;
  • после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Справка Finance.ua:

  • В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.
  • Застрахованные лица и работодатели смогут передавать в этот сервис информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.
  • 2 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (№ 3623).

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По материалам Finance.UA
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