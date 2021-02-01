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Степанов назвал результаты «карантина зимних каникул»

Степанов назвал результаты «карантина зимних каникул»

Количество больных COVID-19 в Украине по результатам жестких ограничений в январе уменьшается по сравнению с каждой следующей неделей. Об этом во время выступления в парламенте сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Результат этого жесткого карантина мы наблюдаем уже сейчас — несколько недель уменьшается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей. Эта информация подтверждается соответствующими цифрами. В первую неделю декабря у нас было 89 тыс. новых случаев COVID-19. За прошедшую неделю — всего 27 тыс. случаев, меньше в три раза», — сказал министр.

Кроме того, он сообщил, что на первую неделю декабря в Украине было 28 тыс. больных, находящихся в больницах — пациенты со средним и тяжелым течением болезни. Сейчас количество таких пациентов в больницах — 17 931.

«Мы сделали еще один большой шаг. Нельзя даже сравнить готовность медсистемы на такой вызов, как эпидемия, на конец марта 2020 года с медсистемой февраля 2021-го. У нас было 12 704 кровати, условно готовых к лечению пациентов с коронавирусом, из которых 3,5 тыс. были обеспечены кислородом. На сегодня — 66,8 тыс. коек, выделенных для больных, более 56 тыс. коек обеспечены кислородом», — сообщил глава Минздрава.

Также Степанов заявил, что Украина сегодня находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. В стране в 3 раза меньше смертность, чем в Великобритании, и в 2 раза меньше, чем во Франции, добавил он.

По материалам УНН
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