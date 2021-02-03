0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Сколько стоит «родить» ребёнка в странах ЕС (инфографика)

Сколько стоит «родить» ребёнка в странах ЕС (инфографика)

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата в марте 2020 г. составляла 9214,03 грн после уплаты налогов. Получается, чтобы окупить базовый набор, потребуется 9 зарплат среднестатистического украинца.

Об этом пишет picodi.com в аналитике.

В Германии соотношение базового набора к средней оплате труда равно 1,2 зарплаты, а в Польше — 2,8 зарплаты. В соседней Беларуси иная ситуация: 8 средних «чистых» заработных плат.

Стоит отметить, что в Украине предусмотрено получение денежного пособия при рождении ребёнка. В 2020 году размер пособия составляет 41 280 гривен, и оно выплачивается постепенно, пока ребёнку не исполнится 3 года.

За первый год родители получат 20 640 грн — эта сумма покрывает четвёртую часть расходов на базовый набор. Также родителям полагается единовременная натуральная помощь «пакет малыша» — набор необходимых новорождённому на первое время вещей стоимостью 5000 гривен.

Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор в Украине составляют 84 000 гривен, а на расширенный — 138 300 гривен.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.