Сколько стоит «родить» ребёнка в странах ЕС (инфографика)

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата в марте 2020 г. составляла 9214,03 грн после уплаты налогов. Получается, чтобы окупить базовый набор, потребуется 9 зарплат среднестатистического украинца.

Об этом пишет picodi.com в аналитике.

В Германии соотношение базового набора к средней оплате труда равно 1,2 зарплаты, а в Польше — 2,8 зарплаты. В соседней Беларуси иная ситуация: 8 средних «чистых» заработных плат.

Стоит отметить, что в Украине предусмотрено получение денежного пособия при рождении ребёнка. В 2020 году размер пособия составляет 41 280 гривен, и оно выплачивается постепенно, пока ребёнку не исполнится 3 года.

За первый год родители получат 20 640 грн — эта сумма покрывает четвёртую часть расходов на базовый набор. Также родителям полагается единовременная натуральная помощь «пакет малыша» — набор необходимых новорождённому на первое время вещей стоимостью 5000 гривен.

Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор в Украине составляют 84 000 гривен, а на расширенный — 138 300 гривен.