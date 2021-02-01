0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1657 0

Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис

Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис

Беспокоитесь, что на вас могли оформить заем мошенники? Не понимаете, почему банки отказывают в выдаче кредита? Ответить на данные вопросы можно, просмотрев свою кредитную историю.

В партнерстве с одним из крупнейших кредитных бюро Украины — ПВБКИ — мы создали бесплатный сервис, который позволяет проверять и отслеживать онлайн изменения в кредитной истории.

Это единственный сервис в Украине, бесплатно предоставляющий многократные услуги по проверке кредитного рейтинга. Сервис доступен всем пользователям личного кабинета на сайте Finance.ua.

Какие данные предоставляет сервис?

  • Кредитный рейтинг (от 0 до 1 000 баллов). Кредитный рейтинг позволяет узнать, насколько надежным заемщиком вы выглядите в глазах банков и МФО. Вы также узнаете, как улучшить свою ситуацию.
  • Уведомление об изменениях в кредитной истории. Если на ваше имя оформят заем, случится просрочка платежа или поступит запрос от банков или МФО на просмотр вашей кредитной истории — в личный кабинет на Finance.ua поступит сообщение. Это позволит контролировать кредитную историю и защититься от мошенников.
  • Отчет по вашей кредитной истории. В личном кабинете на Finance.ua вам также будет доступен отчет по вашей кредитной ситуации. А именно:

- количество открытых и закрытых кредитов;
- общая сумма кредитов;
- сумма открытых кредитов;
- остаток задолженности;
- сумма просрочек по кредитам.

Источником всех данных выступает ПВБКИ. Данные обновляются регулярно.

  • Заказ кредитов в несколько кликов. Особенно удобно, если вы часто оформляете займы в МФО. У них на сайтах, как вы знаете, для получения кредита нужно заполнить около 50 полей.

Мы храним ваши данные в профиле, поэтому для оформления заявки на следующий кредит через личный кабинет вам достаточно будет указать только сумму и срок.

  • Ожидайте большего! Также в личном кабинете скоро будут:

- бесплатные купоны на товары и услуги для постоянных пользователей Finance.ua;
- кэшбек за займы, оформленные через Finance.ua.

Как получить доступ к сервису?

Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно зарегистрироваться в личном кабинете на Finance.ua. Для этого необходимо предоставить ИНН и мобильный номер, который использовался для оформления займов.

Использование всех функций сервиса в личном кабинете бесплатное!

Это безопасно?

Для нас важна безопасность ваших данных. В политике приватности указано, что мы обязуемся не передавать ваши данные третьим лицам. Непосредственно передача данных защищается шифрованием AES-256. Это помогает уберечь информацию от внешних атак.

О Первом всеукраинском бюро кредитных историй

Первое всеукраинское бюро кредитных историй зарегистрировано в 2005 году. Среди его участников — крупнейшие банки Украины, охват на рынке кредитования составляет 75%.

Бюро ведет кредитные истории как физических, так и юридических лиц. Потребителями услуг ПВБКИ выступают банки, страховые и лизинговые компании, кредитные союзы, компании, предоставляющие услуги связи.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.