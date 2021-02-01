Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис

Беспокоитесь, что на вас могли оформить заем мошенники? Не понимаете, почему банки отказывают в выдаче кредита? Ответить на данные вопросы можно, просмотрев свою кредитную историю.

В партнерстве с одним из крупнейших кредитных бюро Украины — ПВБКИ — мы создали бесплатный сервис, который позволяет проверять и отслеживать онлайн изменения в кредитной истории.

Это единственный сервис в Украине, бесплатно предоставляющий многократные услуги по проверке кредитного рейтинга. Сервис доступен всем пользователям личного кабинета на сайте Finance.ua.

Какие данные предоставляет сервис?

Кредитный рейтинг (от 0 до 1 000 баллов). Кредитный рейтинг позволяет узнать, насколько надежным заемщиком вы выглядите в глазах банков и МФО . Вы также узнаете, как улучшить свою ситуацию.

Уведомление об изменениях в кредитной истории. Если на ваше имя оформят заем, случится просрочка платежа или поступит запрос от банков или МФО на просмотр вашей кредитной истории — в личный кабинет на Finance.ua поступит сообщение. Это позволит контролировать кредитную историю и защититься от мошенников.

Отчет по вашей кредитной истории. В личном кабинете на Finance.ua вам также будет доступен отчет по вашей кредитной ситуации. А именно:

- количество открытых и закрытых кредитов;

- общая сумма кредитов;

- сумма открытых кредитов;

- остаток задолженности;

- сумма просрочек по кредитам.

Источником всех данных выступает ПВБКИ. Данные обновляются регулярно.

Заказ кредитов в несколько кликов. Особенно удобно, если вы часто оформляете займы в МФО . У них на сайтах, как вы знаете, для получения кредита нужно заполнить около 50 полей.

Мы храним ваши данные в профиле, поэтому для оформления заявки на следующий кредит через личный кабинет вам достаточно будет указать только сумму и срок.

Ожидайте большего! Также в личном кабинете скоро будут:

- бесплатные купоны на товары и услуги для постоянных пользователей Finance.ua;

- кэшбек за займы, оформленные через Finance.ua.

Как получить доступ к сервису?

Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно зарегистрироваться в личном кабинете на Finance.ua. Для этого необходимо предоставить ИНН и мобильный номер, который использовался для оформления займов.

Использование всех функций сервиса в личном кабинете бесплатное!

Это безопасно?

Для нас важна безопасность ваших данных. В политике приватности указано, что мы обязуемся не передавать ваши данные третьим лицам. Непосредственно передача данных защищается шифрованием AES-256. Это помогает уберечь информацию от внешних атак.

О Первом всеукраинском бюро кредитных историй

Первое всеукраинское бюро кредитных историй зарегистрировано в 2005 году. Среди его участников — крупнейшие банки Украины, охват на рынке кредитования составляет 75%.

Бюро ведет кредитные истории как физических, так и юридических лиц. Потребителями услуг ПВБКИ выступают банки, страховые и лизинговые компании, кредитные союзы, компании, предоставляющие услуги связи.