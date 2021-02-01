Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис

Беспокоитесь, что на вас могли оформить заем мошенники? Не понимаете, почему банки отказывают в выдаче кредита? Ответить на данные вопросы можно, просмотрев свою кредитную историю.
В партнерстве с одним из крупнейших кредитных бюро Украины — ПВБКИ — мы создали бесплатный сервис, который позволяет проверять и отслеживать онлайн изменения в кредитной истории.
Это единственный сервис в Украине, бесплатно предоставляющий многократные услуги по проверке кредитного рейтинга. Сервис доступен всем пользователям личного кабинета на сайте Finance.ua.
Какие данные предоставляет сервис?
- количество открытых и закрытых кредитов;
- общая сумма кредитов;
- сумма открытых кредитов;
- остаток задолженности;
- сумма просрочек по кредитам.
Источником всех данных выступает ПВБКИ. Данные обновляются регулярно.
Мы храним ваши данные в профиле, поэтому для оформления заявки на следующий кредит через личный кабинет вам достаточно будет указать только сумму и срок.
- бесплатные купоны на товары и услуги для постоянных пользователей Finance.ua;
- кэшбек за займы, оформленные через Finance.ua.
Как получить доступ к сервису?
Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно зарегистрироваться в личном кабинете на Finance.ua. Для этого необходимо предоставить ИНН и мобильный номер, который использовался для оформления займов.
Использование всех функций сервиса в личном кабинете бесплатное!
Это безопасно?
Для нас важна безопасность ваших данных. В политике приватности указано, что мы обязуемся не передавать ваши данные третьим лицам. Непосредственно передача данных защищается шифрованием AES-256. Это помогает уберечь информацию от внешних атак.
О Первом всеукраинском бюро кредитных историй
Первое всеукраинское бюро кредитных историй зарегистрировано в 2005 году. Среди его участников — крупнейшие банки Украины, охват на рынке кредитования составляет 75%.
Бюро ведет кредитные истории как физических, так и юридических лиц. Потребителями услуг ПВБКИ выступают банки, страховые и лизинговые компании, кредитные союзы, компании, предоставляющие услуги связи.
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