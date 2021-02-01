Австрия может снизить цены на авиабилеты

Об установлении низкой цены на авиаперелеты власти страны говорили еще в июне прошлого года. Идею предложил один из министров от австрийской правящей партии “Зеленых”. Цена билета на самолет может составлять всего 40 евро.

Если перевести на украинскую валюту, это — 1 350 гривен.

Ряд перевозчиков поддержали инициативу министра. Однако такие изменения могут практически уничтожить большую часть рынка дешевых билетов. Сообщается, что потребность в снижении цены возникла с необходимостью повышения налогов на авиаперевозки с целью сокращения выбросов парниковых газов. Так авиакомпании хотят привлечь большее количество клиентов к своим услугам. Но этот вопрос обеспокоил Евросоюз.

Комиссия ЕС сначала должна проверить, соответствуют ли новые меры общим правилам, и, при необходимости, вступить в диалог с австрийскими властями. Напомним, что власти Турции сообщили, когда страна откроет туристический сезон 2021. Сообщается, что сначала власть наладит внутренний туризм, потом будет пускать иностранцев.