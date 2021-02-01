Верховная Рада приняла закон о дистанционной работе

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Этим законопроектом разделяется понятие дистанционной и надомной работы.
В чем разница:
Кроме того, закон также предусматривает, что работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте жительства работника или другом месте по его выбору, где будет выполняться работа.
Также предусматривается возможность онлайн знакомить работника при приеме на работу с правилами трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами и иными необходимыми документами.
Также законопроект определяет понятие гибкий режим рабочего времени.
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