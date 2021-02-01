Верховная Рада приняла закон о дистанционной работе

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Этим законопроектом разделяется понятие дистанционной и надомной работы.

В чем разница:

во время дистанционной работы работник может самостоятельно выбирать собственное рабочее место и персонально отвечать за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем;

дистанционную работу можно будет совмещать с работой в офисе или на предприятии;

надомная работа предполагает работу на фиксированном рабочем месте. Изменить его можно будет по независящим от работника причинам, заблаговременно уведомив об этом за три дня собственника или уполномоченный им орган;

во время надомной работы на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации.

Кроме того, закон также предусматривает, что работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте жительства работника или другом месте по его выбору, где будет выполняться работа.

Также предусматривается возможность онлайн знакомить работника при приеме на работу с правилами трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами и иными необходимыми документами.

Также законопроект определяет понятие гибкий режим рабочего времени.

фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности; при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;

переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

время перерыва для отдыха и питания.

Справка Finance.ua:

3 ноября 2020 года Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №4051, призванный юридически урегулировать дистанционную работу.

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