0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 209 0

Верховная Рада приняла закон о дистанционной работе

Верховная Рада приняла закон о дистанционной работе

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Этим законопроектом разделяется понятие дистанционной и надомной работы.

В чем разница:

  • во время дистанционной работы работник может самостоятельно выбирать собственное рабочее место и персонально отвечать за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем;
  • дистанционную работу можно будет совмещать с работой в офисе или на предприятии;
  • надомная работа предполагает работу на фиксированном рабочем месте. Изменить его можно будет по независящим от работника причинам, заблаговременно уведомив об этом за три дня собственника или уполномоченный им орган;
  • во время надомной работы на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации.

Кроме того, закон также предусматривает, что работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте жительства работника или другом месте по его выбору, где будет выполняться работа.

Также предусматривается возможность онлайн знакомить работника при приеме на работу с правилами трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами и иными необходимыми документами.

Также законопроект определяет понятие гибкий режим рабочего времени.

  • фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности; при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;
  • переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;
  • время перерыва для отдыха и питания.

Справка Finance.ua:

  • 3 ноября 2020 года Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №4051, призванный юридически урегулировать дистанционную работу.
  • Чтобы зафиксировать, как люди воспринимают новый формат работы и что думают о разнице между «дистанционкой» и «офисом», эксперты портала Creative States провели опрос среди украинцев.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.