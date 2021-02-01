Межбанк: гривна продолжила теснить доллар

Четверг продолжил позитивные тенденции для гривны на валютном рынке. Протестировав вчера уровень в 28 гривен и опустившись ниже этого уровня — гривна сегодня продолжила теснить доллар на межбанке. За день курс просел с утренних 27,93/27,95 до 27,845/27,86 гривен к концу сессии. И это несмотря на то, что Нацбанк сегодня вышел на торги с интервенцией по покупке доллара и достаточно долго «пылесосил» валюту по курсу ниже порога в 27,87 гривен. Именно это и не дало котировкам опуститься значительно ниже уровня, установленного регулятором своим ценником. Мнения об объемах сегодняшнего выкупа Нацбанком доллара у участников рынка разделились, но большинство оценивает его в пределах от $ 30 млн до $ 50 млн. После ухода НБУ с рынка оставшиеся продавцы обнаружили, что особого спроса на валюту так и не осталось и незначительно снизили свои запросы по курсу на небольших сделках. В итоге, 28,845/27,86 гривен за доллар к концу дня.

Существенно дешевеет и евро, с утренних 33,54/33,56 гривен до 33,36/33,37 к концу сессии. Это происходит с одной стороны — за счет падения его котировок относительно доллара на международных площадках ниже уровня 1,20 (на момент написания статьи до 1,1968 доллара), а с другой — из-за проседания доллара на украинском межбанке, что автоматически приводит к пересчету курса евро относительно гривны по соотношениям пар евро/доллар и доллар/гривна.

Настроения участников торгов остаются оптимистичными в отношении перспектив гривны и некоторые игроки уже заговорили о тестировании уровня в 27,75 гривен за доллар во время завтрашней сессии.

Ход торгов:

С первых минут сессии предложение опять превышало спрос и с утренних 27,93/27,95 гривен за доллар к 11:00 курс просел до 27,9050/27,92 гривен, к 12:00 — до 27,86/27,875 гривен и к обеду котировки остановились на отметке 27,865/27,88. Нацбанк вышел на торги после 12 часов с покупкой доллара ниже уровня 27,87 гривен и простоял с этой котировкой до послеобеденного периода. Именно это остановило дальнейшее проседание курса.

Но как только НБУ ушел — предложение валюты опять незначительно превысило спрос и котировки плавно опустились до 27,845/27,86 гривен к концу сессии.

Главные события 4 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,93/27,95 просел до 27,845/27,86 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара в пределах не выше 27,87 гривен и купил по наблюдениям участников торгов от $ 30 млн до $ 50 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8949 гривен, а официальный на 5 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8885 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,85 / 27,86

евро — 33,40 / 33,41

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1975 / 1,1976

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