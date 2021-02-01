izibank вышел из бета-версии

Мобильный банк izibank вышел из бета-режима — теперь загрузить мобильное приложение можно в открытом доступе как в Google Play Store, так и в App Store.

Чтобы стать клиентом izibank, необходимо пройти регистрацию онлайн:

загрузить ID или паспорт и ИНН ;

выбрать удобный способ получения карты — забрать в точке выдачи или курьером.

Напомним, izibank — это финтех-проект, созданный совместно с группой ТАС, который запустился в бета-режиме осенью 2020.

Также izibank расширил географию — теперь более 100 точек выдачи карт в 37 городах Украины. А уже к концу февраля izibank введет дистанционную видео верификацию с помощью BankID.

«Благодарна всем, кто в течение всего бета-периода помогал дорабатывать продукт и делать его лучше. За этот период мы усовершенствовали процесс регистрации и, хотя уже в бета выходили с полноценным продуктом, добавили еще несколько фич — сделали персонификацию виртуальных карт, доработали сэп-платежи, оплату коммуналки и добавили опцию уплаты штрафов за нарушение ПДД», — комментирует основатель izibank Анна Тигипко.

Для клиента ключевыми преимуществами мобильного приложения izibank являются кастомизированная аналитика затрат и финансовое планирование, кэшбек 1% на покупки в магазинах и торговых центрах, а также в интернете, валютообмен и виртуальные карты в долларах и евро, оформление и пополнение депозита онлайн. Также пополнение карты и переводы на другие карты, пополнение мобильного и оплата коммуналки, штрафов — бесплатно. Из ближайших планов — запустить реферальную программу, рассрочку, геймификацию и также опцию проведения международных платежей.