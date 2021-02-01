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ЕБРР уже прокредитовал Украину на 14,5 млрд евро

ЕБРР уже прокредитовал Украину на 14,5 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим международным инвестором Украины, который уже профинансировал 486 проектов на 14,5 млрд евро.

Об этом шла речь на онлайн-встрече министра финансов Сергея Марченко с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

В настоящее время на стадии реализации в государственном, частном, муниципальном секторах находится 8 совместных с ЕБРР проектов общим объемом кредитов 1,7 млрд евро.

По состоянию на 1 января 2021 года объем использования средств кредитов ЕБРР по этим проектам составляет 926,5 млн евро (54,5% общей суммы кредита).

В 2020 году с ЕБРР заключены соглашения в рамках 6 совместных инвестпроектов, для реализации которых будет привлечено долгосрочное льготное финансирование общим объемом 643,4 млн евро.

Эти средства будут направлены в том числе на капитальный ремонт и строительство автодорог, улучшение качества предоставления почтовых услуг, обеспечение операционной эффективности добычи природного газа, мероприятия по энергоэффективности, поддержку ликвидности ГП «Украэрорух».

На данный момент ЕБРР часть финансирования направляет на меры по противодействию влияния пандемии, поддержки восстановления и обеспечения ликвидности существующих клиентов банка.

По материалам Финансовый клуб
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