ЕБРР уже прокредитовал Украину на 14,5 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим международным инвестором Украины, который уже профинансировал 486 проектов на 14,5 млрд евро.
Об этом шла речь на онлайн-встрече министра финансов Сергея Марченко с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
В настоящее время на стадии реализации в государственном, частном, муниципальном секторах находится 8 совместных с ЕБРР проектов общим объемом кредитов 1,7 млрд евро.
По состоянию на 1 января 2021 года объем использования средств кредитов ЕБРР по этим проектам составляет 926,5 млн евро (54,5% общей суммы кредита).
В 2020 году с ЕБРР заключены соглашения в рамках 6 совместных инвестпроектов, для реализации которых будет привлечено долгосрочное льготное финансирование общим объемом 643,4 млн евро.
Эти средства будут направлены в том числе на капитальный ремонт и строительство автодорог, улучшение качества предоставления почтовых услуг, обеспечение операционной эффективности добычи природного газа, мероприятия по энергоэффективности, поддержку ликвидности ГП «Украэрорух».
На данный момент ЕБРР часть финансирования направляет на меры по противодействию влияния пандемии, поддержки восстановления и обеспечения ликвидности существующих клиентов банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ5 ч. назад - 2587 12
В Украине могут ввести графики аварийного отключения света8 ч. назад - 1225 6
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"9 ч. назад - 2011 6
72% украинцев не знают о возможности застраховаться от рака (исследование)6 ч. назад - 974 4
Ипотека — это шанс для украинской экономики, — ПарцхаладзеВчера, 17:02 - 1509 4
В Сети показали самый большой Renault Duster15 ч. назад - 4439 3
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ5 ч. назад - 2587 12
"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя10 ч. назад - 2339 2
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"9 ч. назад - 2011 6
В Украине предлагают изменить процедуру перерегистрации автомобиля6 ч. назад - 1730 3
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту9 ч. назад - 58
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Вчера, 15:33 - 251
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 772
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 832
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1600