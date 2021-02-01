SkyUp запустит три новых авиарейса из Украины в Польшу

Украинский лоукостер SkyUp Airlines в марте запустит рейсы из Украины в два города Польши – Лодзь и Катовице.
Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.
График:
Цены на билет в одну сторону (без багажа):
Забронировать билет можно на сайте авиаперевозчика.
Ранее в феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий Киев – Эйндховен – Киев, Киев – Манчестер – Киев, Киев – Эр-Рияд – Киев, Киев – Джидда – Киев, Киев – Мюнхен – Киев.
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