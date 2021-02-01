SkyUp запустит три новых авиарейса из Украины в Польшу

Украинский лоукостер SkyUp Airlines в марте запустит рейсы из Украины в два города Польши – Лодзь и Катовице.

Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.

График:

первые рейсы из Киева в Лодзь запланированы с 29.03.21 29.03.21. Они будут выполняться в понедельник и пятницу, а с 25.04.21 – в понедельник, среду, пятницу и воскресенье;

из Львова в Лодзь рейсы будут выполняться с 30.04.21 по понедельникам и пятницам;

в Катовице из Киева рейсы стартуют с 29.05.21 и будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Цены на билет в одну сторону (без багажа):

Киев – Лодзь от 784 грн;

Лодзь – Киев от 731 грн;

Львов – Лодзь от 642 грн;

Лодзь – Львов от 535 грн;

Киев – Катовице от 812 грн;

Катовице – Киев от 756 грн.

Забронировать билет можно на сайте авиаперевозчика.

Ранее в феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий Киев – Эйндховен – Киев, Киев – Манчестер – Киев, Киев – Эр-Рияд – Киев, Киев – Джидда – Киев, Киев – Мюнхен – Киев.

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