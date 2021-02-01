В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект № 3450 во втором чтении.
«За» проголосовали 253 нардепа.
Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.
Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило избавить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны.
В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.
Награду обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предполагаются в Уголовный процессуальный кодекс.
Подчеркнем, в документе осталась возможность анонимного сообщения о факте коррупции.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"6 ч. назад - 1719 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ2 ч. назад - 1594 5
В Украине могут ввести графики аварийного отключения света5 ч. назад - 906 5
В Италии снова продают дома за €1Вчера, 19:27 - 3120 5
72% украинцев не знают о возможности застраховаться от рака (исследование)3 ч. назад - 754 4
В Сети показали самый большой Renault Duster12 ч. назад - 3938 2
В Италии снова продают дома за €1Вчера, 19:27 - 3120 5
"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя7 ч. назад - 1965
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"6 ч. назад - 1719 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ2 ч. назад - 1594 5
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту6 ч. назад - 43
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Вчера, 15:33 - 225
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 761
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 817
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1582