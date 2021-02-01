В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект № 3450 во втором чтении.

«За» проголосовали 253 нардепа.

Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило избавить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны.

В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.

Награду обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предполагаются в Уголовный процессуальный кодекс.

Подчеркнем, в документе осталась возможность анонимного сообщения о факте коррупции.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада в ноябре прошлого года приняла в первом чтении законопроект № 3450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей» по усилению конфиденциальности обличителей коррупции.

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