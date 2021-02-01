Daimler разделится и переименуется в Mercedes-Benz

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG разделит операции, выделив подразделение по выпуску грузовых автомобилей и автобусов Daimler Truck в самостоятельную компанию с отдельным листингом (допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже).

Оставшуюся часть Daimler со временем переименуют в Mercedes-Benz, сообщает Bloomberg.

Последняя будет заниматься выпуском роскошных автомобилей. Предполагается, что крупная мажоритарная доля Daimler Truck будет распределена среди акционеров Daimler. Разделение Daimler и размещение акций Daimler Truck на Франкфуртской бирже планируется завершить до конца 2021 года.

Как отмечает агентство, план по распределению большинства акций Daimler Truck среди акционеров — это самая значительная встряска немецкого производителя с момента продажи Chrysler почти 14 лет назад. В среду, после сообщения о решении руководства Daimler AG, акции компании выросли на 8,9% – до € 64,56.

Это самый высокий уровень закрытия торгов с мая 2018 года.

«Подразделение грузовиков Daimler могло бы стоить около € 29 млрд, если бы его стоимость была аналогична Volvo AB, хотя, как заявили в прошлом месяце аналитики Deutsche Bank, подразделению потребуется существенно повысить доходность, чтобы оправдать такую оценку», — отмечают в агентстве.

Напомним, что еще в сентябре 2019-го немецкая прокуратура оштрафовала компанию Daimler на € 870 млн в связи с обвинениями в продаже как минимум 684 тыс. автомобилей, оборудованных средствами для занижения показателей выбросов вредных веществ в атмосферу.