0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Туризм в прошлом году принес 130 млн грн: названы регионы-лидеры

Туризм в прошлом году принес 130 млн грн: названы регионы-лидеры

Сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора в 2020 году достигла 130,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Государственного агентства развития туризма Украины.

Общая сумма поступлений от уплаты туристического сбора по областям за 2020 год в местные бюджеты достигла 130 628, 24 тыс. грн.

Среди тройки лидеров оказались город Киев (34 692,88 тыс. грн), Одесская (15 177, 87 тыс. грн) и Львовская (11 786,51 тыс. грн) области. Сразу за ними в списке была Киевская область (9 837,04 тыс. грн).

Чуть больше чем 6 000 тыс. грн оплатили Харьковская, Закарпатская и Запорожская области: 6 602,35 тыс. грн, 6 436,38 тыс. грн и 6 200,46 тыс. грн соответственно. Максимально рядом в рейтинге оказались Ивано-Франковская (5 599,17 тыс. грн) и Днепропетровская (5 592,42 тыс. грн) области. Замыкает десятку лидеров Николаевская область (4 648,61 тыс. грн).

Справка Finance.ua:

  • Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен. Это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом. В то же время, это свидетельствует о том, что в 2020 году такие поступления в столице сократились почти вдвое.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.