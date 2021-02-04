Туризм в прошлом году принес 130 млн грн: названы регионы-лидеры

Сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора в 2020 году достигла 130,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Государственного агентства развития туризма Украины.

Общая сумма поступлений от уплаты туристического сбора по областям за 2020 год в местные бюджеты достигла 130 628, 24 тыс. грн.

Среди тройки лидеров оказались город Киев (34 692,88 тыс. грн), Одесская (15 177, 87 тыс. грн) и Львовская (11 786,51 тыс. грн) области. Сразу за ними в списке была Киевская область (9 837,04 тыс. грн).

Чуть больше чем 6 000 тыс. грн оплатили Харьковская, Закарпатская и Запорожская области: 6 602,35 тыс. грн, 6 436,38 тыс. грн и 6 200,46 тыс. грн соответственно. Максимально рядом в рейтинге оказались Ивано-Франковская (5 599,17 тыс. грн) и Днепропетровская (5 592,42 тыс. грн) области. Замыкает десятку лидеров Николаевская область (4 648,61 тыс. грн).

Справка Finance.ua: