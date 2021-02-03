Какие ограничения укажут в новых правах

Министерство внутренних дел предлагает существенно переписать порядок выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.
В основном изменения касаются правил подтверждения водительских навыков и порядка проведения практических экзаменов.
Проект МВД вносит в положение о порядке выдачи водительских удостоверений второе дополнение. В нем указаны коды, которые вместо действующих сейчас пиктограмм будут записывать в графу “12” удостоверения с целью обозначить дополнительную информацию о водителе или накладываемых на него ограничениях.
Помимо вышеотмеченных медицинских данных (об обязательном использовании линз, протеза, пр.), в удостоверении могут начать указывать 76 обозначений об обязательном конструктивном устройстве управляемого ТС (модифицированная трансмиссия, тормоз, приводимый в действие коленом, дополнительный комплект параллельных педалей и т.д.).
В той же графе у водителей, сдававших экзамен на машине с автоматической коробкой передач, появится соответствующая отметка.
Коды с информацией об ограничениях следующие:
Владимир Караваев отмечает, что описанных ограничений для водителей и требований к конструкции автомобиля просто нет в украинском законодательстве и, соответственно, нету органов власти, имеющих право их применять к водителю.
“Понятно, что касательно обязанности носить очки – есть медкомиссия. Но касательно конструкции – к примеру, там есть требование по максимальной силе давления на тормозную педаль с конкретным показателем, – или ограничений для водителя, в частности, выезжать за пределы определенного района – у нас просто нет механизма, кто будет определять эти ограничения и их контролировать”, – говорит Караваев.
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