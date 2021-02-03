Какие ограничения укажут в новых правах

Министерство внутренних дел предлагает существенно переписать порядок выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

В основном изменения касаются правил подтверждения водительских навыков и порядка проведения практических экзаменов.

Проект МВД вносит в положение о порядке выдачи водительских удостоверений второе дополнение. В нем указаны коды, которые вместо действующих сейчас пиктограмм будут записывать в графу “12” удостоверения с целью обозначить дополнительную информацию о водителе или накладываемых на него ограничениях.

Помимо вышеотмеченных медицинских данных (об обязательном использовании линз, протеза, пр.), в удостоверении могут начать указывать 76 обозначений об обязательном конструктивном устройстве управляемого ТС (модифицированная трансмиссия, тормоз, приводимый в действие коленом, дополнительный комплект параллельных педалей и т.д.).

В той же графе у водителей, сдававших экзамен на машине с автоматической коробкой передач, появится соответствующая отметка.

Коды с информацией об ограничениях следующие:

управление только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца);

управление только в радиусе __ км от места проживания владельца или только в пределах города/региона;

управление транспортным средством без пассажиров;

только для езды со скоростью не более __ км / ч;

управление разрешено только в сопровождении владельца удостоверения водителя не менее эквивалентной категории;

без прицепа;

запрет управления на автомагистралях;

запрет управления под воздействием алкоголя;

только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками, в соответствии с нормой EN 50436.

Владимир Караваев отмечает, что описанных ограничений для водителей и требований к конструкции автомобиля просто нет в украинском законодательстве и, соответственно, нету органов власти, имеющих право их применять к водителю.

“Понятно, что касательно обязанности носить очки – есть медкомиссия. Но касательно конструкции – к примеру, там есть требование по максимальной силе давления на тормозную педаль с конкретным показателем, – или ограничений для водителя, в частности, выезжать за пределы определенного района – у нас просто нет механизма, кто будет определять эти ограничения и их контролировать”, – говорит Караваев.