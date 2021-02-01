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Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ

Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ

В апреле 2021 года в Украине ожидается очередной этап повышения тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в Кабмине.

Как пишет издание, источники в правительстве рассказывают о нескольких возможных сценариях, один из которых предполагает подорожание тока почти в два раза для тех, кто использует больше 300 кВт*час в месяц.

Как сообщают источники, пересмотр тарифов готовят уже с 1 апреля.

В то же время, глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко, ссылаясь на собственные источники, говорит: с 1 апреля тариф на первые 300 кВт*час менять не будут, а за каждый следующий придется платить уже 3,42 грн.

По словам Попенко, подорожание происходит потому, что на плечи граждан хотят переложить долги по зеленым тарифам, которые сейчас накопились уже в размере 15−20 млрд грн.

«В Украине дефицит бюджета и на нас пробуют переложить долги зеленых инвесторов. Когда в Украину массово пришли зеленые инвесторы, им установили самый высокий тариф. Сейчас нужно с ними рассчитываться. Мы одновременно убиваем дешевую атомную электроэнергию и заставляем государство покупать самую дорогую электроэнергию в Европе. У государства денег нет и оно поднимает нам с вами тарифы», — заявил Попенко.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная — на 20,5%.
По материалам Обозреватель
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