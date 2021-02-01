Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов

Верховная Рада планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Автором соответствующего законопроекта № 4543 является Кабинет министров. За основу его поддержали 284 парламентария.
«Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины… С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов», — подчеркивалось в пояснительной записке.
Напомним, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.
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