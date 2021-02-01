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Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов

Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов

Верховная Рада планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Автором соответствующего законопроекта № 4543 является Кабинет министров. За основу его поддержали 284 парламентария.

«Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины… С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов», — подчеркивалось в пояснительной записке.

Напомним, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

По материалам РБК-Украина
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