Оборот наличных в кассах банков в прошлом году сократился

В 2020 году объем поступлений наличности в кассы банков составил 2,12 трлн грн, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего саѕһ‘а принесли операции с использованием платежных карт», — говорится в сообщении.
Ключевые цифры:
В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов):
Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в банки стали (% от общего объема расходов):
инфографика: НБУ
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