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Оборот наличных в кассах банков в прошлом году сократился

Оборот наличных в кассах банков в прошлом году сократился

В 2020 году объем поступлений наличности в кассы банков составил 2,12 трлн грн, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего саѕһ‘а принесли операции с использованием платежных карт», — говорится в сообщении.

Ключевые цифры:

  • 2 113,8 млрд грн — объем поступлений наличности в кассы банков: на 7,2% меньше, чем в 2019 году;
  • 248,3 млрд грн — объем выдачи наличных из касс банков: на 2,2% меньше, чем в 2019 году.

В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт — 75,1%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи — 5,9%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов — 6,3%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в банки стали (% от общего объема расходов):

  • операции клиентов с использованием платежных карт — 34,7%;
  • торговая выручка — 34,7%;
  • выручка от всех видов услуг — 9,6%;
  • поступления от продажи иностранной валюты — 5,5%.


инфографика: НБУ

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По материалам Finance.UA
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