Минэнерго и корейская компания будут внедрять «умные» сети в электроэнергетике Украины

Украина планирует усилить сотрудничество с корейской корпорацией КТ в сфере внедрения «умных» сетей (Smart Grid-технологии).

Об этом шла речь во время встречи представителей Министерства энергетики Украины и корейской корпорации, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что КТ является крупнейшим провайдером интегрированных телекоммуникационных услуг в Южной Корее.

«Минэнерго заинтересовано в модернизации электроэнергетики Украины на базе самых современных технологий. Сейчас мы завершаем разработку Концепции внедрения технологий „умных“ сетей в Украине», — сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Одной из важных составляющих концепции является внедрение систем «умного учета».

«Это позволит: снизить потери электроэнергии в электросетях, осуществлять эффективный онлайн-мониторинг параметров качества электроэнергии, анализировать балансы электроэнергии в различных узлах электросетей», — отметили в Минэнерго.

Одним из перспективных направлений сотрудничества стороны также считают цифровизацию в энергетической сфере.

«Цифровизация — это один из приоритетов развития государства. Мы будем рады расширить наше сотрудничество в сфере внедрения Smart Grid-технологии и других проектов цифровой трансформации энергетического сектора Украины», — отметил заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Владимиров.