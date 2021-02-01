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В США допустили рост цен на нефть Brent выше 173 долларов к 2050 году

В США допустили рост цен на нефть Brent выше 173 долларов к 2050 году

Министерство энергетики США опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть. Согласно ему, цены на нефть марки Brent могут вырасти до 173 долларов за баррель к 2050 году.

Об этом говорится в прогнозе Минэнерго США.

Такое развитие событий в США считают самым оптимистическим “сценарием высоких цен”. В базовом варианте цена на нефть должна вырасти до 95 долларов за баррель, при “сценарии низких цен” – опустится до уровня 48 долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что инвестиционный банк Goldman Sachs дал прогноз, согласно которому цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост связан с напряжением на нефтяном рынке и медленным восстановлением спроса.

Также сообщалось, что в январе нефть Brent достигла 11-месячного максимума в 57,42 долларов.

По материалам РБК-Украина
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