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Межбанк: доллар пробил психологический порог в 28 гривен

Межбанк: доллар пробил психологический порог в 28 гривен

Среда на валютном рынке прошла даже позитивнее для нацвалюты, чем предполагал Finance.ua в своем утреннем прогнозе. Мы говорили о пороге в 28 гривен, но доллар просел даже ниже — с утренних 28,035/28,055 до 27,945/27,96 гривен к концу сессии. Предложение превышало спрос практически весь день, а Нацбанк решил не вмешиваться в ситуацию на межбанке и не вышел с интервенцией по выкупу излишка доллара на торгах.

При превышении спроса и отсутствии «универсального покупателя» в лице НБУ продавцам уже к 11 часам пришлось смириться с проседанием котировок ниже 28 гривен и затем лишь «бороться» с уровнем проседания курса. Делали они это по-разному. Кто-то просто периодически снимал свои заявки, но затем опять выходил на рынок, а кто-то и решил обойтись сегодня без гривны от продажи валюты и вообще таки не продал валюту, а сразу перенес свои операции на завтра. Банки-спекулянты воспользовались ситуацией и подкупили себе валюту на позицию в надежде на кратковременность проседания курса на межбанке.

Снова подешевел и евро. С утренних 33,74/33,77 гривен до 33,61/33,62 к концу сессии. Причина все та же — изменения по паре евро/доллар в сочетании с проседанием курса доллара относительно гривны приводят к автоматическому пересчету курса евро относительно гривны. Но сегодня к этому добавилось и реальное превышение предложения над спросом по евровалюте на рынке, что также внесло свою лепту в падение курса евро относительно нацвалюты.

Ход торгов:

С первых минут сессии предложение превышало спрос и с утренних 28,035/28,055 гривен за доллар уже к 11 часам доллар просел до 27,995/28,01 гривен, к 12:00 — до 27,98/27,995 гривен, а к обеду — до 27,975/27,99.

Напрасно продавцы ждали Нацбанк в надежде на выкуп излишка доллара на торгах. НБУ на рынок не вышел, чем окончательно похоронил все их надежды на поддержку курса доллара.

В итоге, смирившиеся продавцы пошли и дальше на попятную и к 16 часам доллар подешевел до 27,945/27,96 гривен, чем сессия среды и завершилась.

Главные события 3 февраля на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 28,035/28,055 просел до 27,945/27,96 гривен к концу сессии.
  • Нацбанк на рынок опять не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,0099 гривен, а официальный на 4 февраля 2021 года установлен на отметке 27,995 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,97 / 27,99
евро — 33,60 / 33,62

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2016 / 1,2018

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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