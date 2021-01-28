Шмыгаль анонсировал скорую смену формата карантина

Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина. Кабмин в ближайшие дни примет решение об установлении в регионах различных уровней опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости», — отметил глава правительства.

По его словам, на данном этапе в медучреждениях находятся 18,3 тыс. госпитализированных. Тогда как в декабре количество граждан с диагнозом или подозрением на Covid-19 в больницах превышало 28 тыс. людей. К тому же все учреждения обеспечены всем необходимым.

Также премьер отметил, что Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования.