Кипр не вернет выдачу паспортов в обмен на инвестиции

Программа выдачи кипрского гражданства в обмен на инвестиции, от которой Кипр отказался в конце 2020 года, имела недостатки и не будет возвращена.
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, Кипр заработал более 9 млрд евро ($ 10,8 млрд) на программе выдачи паспортов иностранным инвесторам между 2013 и 2019 годами. Однако ее также критиковали как непрозрачную и способствующую отмыванию денег.
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Кроме того, по словам президента Кипра Никоса Анастасиадеса, у программы были бреши и недостатки, которые позволили некоторым участникам злоупотреблять ею.
«У программы было нерациональное продвижение, что создавало впечатление, что Кипр продает свои паспорта», — цитирует агентство слова президента Кипра Никоса Анастасиадеса.
Напомним, в ноябре 2020 года Кипр упразднил программу выдачи паспортов в обмен на инвестиции.
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