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Через отделы ГРАГС зарегистрировали место жительства новорожденного уже более 200 тыс. родителей

Через отделы ГРАГС зарегистрировали место жительства новорожденного уже более 200 тыс. родителей

В течение 2020 года отделами ГРАГС было принято 53 175 заявлений о регистрации места проживания новорожденного ребенка.

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

«Во время проведения государственной регистрации рождения ребенка родители (или один из них) могут подать соответствующие документы с целью регистрации места проживания новорожденного через органы государственной регистрации актов гражданского состояния без необходимости обращаться в другие компетентные органы для решения этого вопроса. Такая услуга успешно функционирует во всех областях Украины и городе Киеве с 5 апреля 2016 года», — говорится в сообщении.

Какие документы необходимы для регистрации места жительства новорожденного:

  • заявление установленной формы;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • квитанция об уплате административного сбора;
  • документ, удостоверяющий личность родителей или одного из них.

Как отмечается, с момента введения этой услугой воспользовались 243 528 родителей.

«Кроме того, с целью создания благоприятных условий для реализации прав ребенка, с января 2020 года в Украине введена комплексная услуга „еМалыш“, которая состоит из нескольких услуг, к которым относится и регистрации места жительства ребенка», — добавляют в Минюсте.

По результатам внедрения проекта этой услугой в 2020 году воспользовались 15 840 родителей.

Справка Finance.ua:

  • Зарегистрировать место жительства ребенка нужно в течение 3 месяцев со дня его рождения.
  • Ребенок в возрасте до 14 лет может быть зарегистрирован только по месту жительства родителей (или одного из них).
  • Уже весной этого года граждане Украины смогут за несколько минут изменить свое место регистрации.

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По материалам Finance.UA
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