Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Micra (фото)

Накануне представители компании Nissan представили обновленную версию хэтчбека Micra.
Автомобиль получил измененную светодиодную оптику и переработанный передний бампер. Для молодежи будут доступны две версии новинки: N-Design и N-Sport.
Первая получила 16-дюймовые колесные диски и декоративные элементы на дверях, бампере и корпусе наружных зеркал. В салоне предусмотрены черные и оранжевые цвета.
Вторая версия получила черные вставки в задней части кузова, 17-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику и кресла с усиленной боковой поддержкой.
Под капотом хэтчбека установлен турбированный двигатель объемом 1 литр и мощностью 100 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. В качестве опции идет вариаторная трансмиссия Xtronic.
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