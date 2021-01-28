В ОАЭ создают первый в мире «космический суд»

Власти Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах объявили о создании «космического суда» для урегулирования коммерческих споров на орбите Земли. Об этом сообщает Международный финансовый центр Дубая (DIFC).

«В 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы „Суды будущего“, внедряя космический суд», — говорится в сообщении.

Сообщается, что новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, на разногласиях по поводу покупки спутников или столкновения устройств на околоземной орбите.

Решение, как поясняют в сообщении, продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут ОАЭ в последние годы.

Космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН по космосу, который вступил в силу в 1967 году. Некоторые государства также подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности. Хотя до недавнего времени эта область была почти исключительно прерогативой стран и организаций, сейчас в эту сферу вовлекаются и частные компании.