Робособакой Boston Dynamics теперь можно будет управлять дистанционно

Робот Spot от Boston Dynamics теперь может быть полностью дистанционно управляем из любой точки мира, через платформу веб-браузера под названием Scout.
Вице-президент Boston Dynamics Майкл Перри напомнил, что ранее Spot управлялся с помощью планшета, изготовленного на заказ, что означало, что оператор должен быть рядом.
С помощью Scout теперь роботом можно управлять дистанционно с помощью клавиатуры или джойстика через веб-браузер. Если Spot выпадет из диапазона связи, он пройдет свои шаги к последней точке, в которой он получил сигнал.
Однако компаниям нужно будет принять меры безопасности, если они намерены использовать робота, а кто-то физически рядом не может его контролировать.
Фирма заявила, что продала 400 роботов Spot за последний год. Базовая модель стоит 74 500 долларов.
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