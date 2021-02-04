Робособакой Boston Dynamics теперь можно будет управлять дистанционно

Робот Spot от Boston Dynamics теперь может быть полностью дистанционно управляем из любой точки мира, через платформу веб-браузера под названием Scout.

Вице-президент Boston Dynamics Майкл Перри напомнил, что ранее Spot управлялся с помощью планшета, изготовленного на заказ, что означало, что оператор должен быть рядом.

С помощью Scout теперь роботом можно управлять дистанционно с помощью клавиатуры или джойстика через веб-браузер. Если Spot выпадет из диапазона связи, он пройдет свои шаги к последней точке, в которой он получил сигнал.

Однако компаниям нужно будет принять меры безопасности, если они намерены использовать робота, а кто-то физически рядом не может его контролировать.

Фирма заявила, что продала 400 роботов Spot за последний год. Базовая модель стоит 74 500 долларов.