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Робособакой Boston Dynamics теперь можно будет управлять дистанционно

Робособакой Boston Dynamics теперь можно будет управлять дистанционно

Робот Spot от Boston Dynamics теперь может быть полностью дистанционно управляем из любой точки мира, через платформу веб-браузера под названием Scout.

Вице-президент Boston Dynamics Майкл Перри напомнил, что ранее Spot управлялся с помощью планшета, изготовленного на заказ, что означало, что оператор должен быть рядом.

С помощью Scout теперь роботом можно управлять дистанционно с помощью клавиатуры или джойстика через веб-браузер. Если Spot выпадет из диапазона связи, он пройдет свои шаги к последней точке, в которой он получил сигнал.

Однако компаниям нужно будет принять меры безопасности, если они намерены использовать робота, а кто-то физически рядом не может его контролировать.

Фирма заявила, что продала 400 роботов Spot за последний год. Базовая модель стоит 74 500 долларов.

По материалам Технот
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