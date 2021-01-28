Pfizer планирует заработать $15 млрд на COVID-вакцине

Американская компания Pfizer, которая разработала в партнерстве с немецкой BioNTech вакцину от коронавируса COVID-19, надеется на доход от продажи этого препарата в 2021 году в размере $15 млрд. Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Pfizer.

Отмечено, что в этом году компания надеется произвести 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Этот препарат должен принести четверть всего дохода Pfizer, который ожидается в размере $61,4 млрд, по сравнению в $59,4 млрд в 2020 году.

Компания ожидает, что вакцины от COVID-19 могут понадобиться в течение длительного времени для борьбы с новыми вариантами вируса и для усиления иммунных реакций пациентов.

Кроме того, Pfizer запускает исследование, чтобы определить, может ли третья доза вакцины COVID-19, вводимая через 6-12 месяцев после начальных прививок, продлить и улучшить эффективность с более заразными вариантами коронавируса.

Накануне сообщалось, что в Испании после прививки все жители дома престарелых заразились COVID-19. Положительный тест на коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer получили все 78 жителей дома престарелых. Уже умерли семь человек.