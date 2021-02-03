Как сменить поставщика голубого топлива (инфографика)

Сотни тысяч украинцев уже воспользовались преимуществами рынка газа и выбрали для себя самого выгодного поставщика. Ведь рынок позволяет выбрать продукт, учитывая цену, качество и сервис. Например, в сентябре 2020 года можно было заключить годовой контракт с НАК «Нафтогаз» по цене 4,70 грн/кубометр.
Об этом пишет Кабмин на странице в facebook.
На сегодня некоторые газоснабжающие компании предлагают цену на голубое топливо меньше, чем установленная правительством предельная цена на рынке — 6,99 грн за кубический метр.
Чтобы не переплачивать, можно сменить поставщика любым удобным для себя способом:
Инфографика Кабмин
«Любой рынок создает конкуренцию, а значит — на первое место выходит клиент. Рынок прекращает злоупотребления монополистов и сверхприбыли олигархов. Эта аксиома работает для всех развитых стран мира. И так же правительство сделает в Украине», — отмечают в сообщении.
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