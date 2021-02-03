Как сменить поставщика голубого топлива (инфографика)

Сотни тысяч украинцев уже воспользовались преимуществами рынка газа и выбрали для себя самого выгодного поставщика. Ведь рынок позволяет выбрать продукт, учитывая цену, качество и сервис. Например, в сентябре 2020 года можно было заключить годовой контракт с НАК «Нафтогаз» по цене 4,70 грн/кубометр.

Об этом пишет Кабмин на странице в facebook.

На сегодня некоторые газоснабжающие компании предлагают цену на голубое топливо меньше, чем установленная правительством предельная цена на рынке — 6,99 грн за кубический метр.

Чтобы не переплачивать, можно сменить поставщика любым удобным для себя способом:

Как онлайн (на сайте или в Приват24), так и подав заявку лично в отделении нужной вам компании.

НАК «Нафтогаз», например, предлагает также такую услугу в отделениях государственного Ощадбанка и других банков.



Инфографика Кабмин

«Любой рынок создает конкуренцию, а значит — на первое место выходит клиент. Рынок прекращает злоупотребления монополистов и сверхприбыли олигархов. Эта аксиома работает для всех развитых стран мира. И так же правительство сделает в Украине», — отмечают в сообщении.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 февраля снижен тариф на газ. Если сейчас цена доходит до более 9 грн за кубометр, то со следующего месяца все будут платить по 6,99 грн за куб.

Только газовая плита: 3,28 кубометра на человека. Было: 88,56 грн, будет: 65,8 грн. Только газовая плита, но без горячей воды: 5,39 кубометров на человека. Было: 145,3 грн, будет: 113 грн. Есть газовая плита и газовая колонка: 10,49 кубометра на человека. Было: 283,2 грн, будет: 219,9 грн. Отопление в доме 100 квадратов (при потреблении 600 кубов): было: 5400 грн, будет: 4194 грн.

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