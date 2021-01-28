Чехия вводит новые требования по въезду иностранцев

С 5 февраля в Чехии начинают действовать новые правила, касающиеся въезда иностранцев в страну.

К так называемому «семафору» – странам, граждане которых по условиям пересечения чешской границы разделены на красную, оранжевую и зеленую зоны, добавляется еще темно-красная зона.

Читайте также: ЕС ввел новую темно-красную зону COVID-19

В «темно-красную» зону входят страны с высоким риском инфицирования коронавирусом, в частности, Испания, Великобритания, Финляндия, Греция, Норвегия, Исландия, Венгрия, а также так называемые «третьи» страны, среди них Украина, Грузия, Беларусь, Россия, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты.

Граждане из этих стран при пересечении границы будут обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позже, чем за 48 часов до этого, заполнить формуляр, а также пройти 10-дневный карантин. Продолжительность карантина можно сократить, пройдя повторный тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Новые требования для въезда иностранцев в Чехию, как отмечает министерство иностранных дел Чехии, вводятся «из-за неблагоприятного развития пандемии и опасений относительно распространения новых мутаций коронавируса».