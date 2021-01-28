Куда шли деньги из Фонда борьбы с COVID-19

В 2020 году объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 составил 78,4 млрд грн из 80,9 млрд грн.
Об этом сообщает Минфин.
Крупнейшими получателями средств были:
Государственное агентство автомобильных дорог использовало 25,7 млрд грн из 26,2 млрд грн или 98,3% для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
Министерство здравоохранения использовало по общему фонду 17,8 млрд грн з 20,4 млрд грн или 86,8%, по специальному фонду выделенные 1,4 млрд грн не использованы.
Средства были направлены на закупку ИВЛ, средств индивидуальной защиты, оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для повышения надбавок и доплат к заработной плате медикам и другим работникам, которые лечат больных COVID-19, на обеспечение подачей кислорода учреждений здравоохранения и т.д.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства использовало 8,8 млрд грн из 10,7 млрд грн или 82,1%.
Средства были направлены для выплаты пособия по безработице, для одноразовой компенсации субъектам хозяйствования по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, для выплаты единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования.
Министерство социальной политики использовало по общему фонду 4 млрд грн из 6,8 млрд грн или 59,8%, по специальному фонду 2,8 млрд грн из 5,0 млрд грн, или 55,5%.
Средства направлены для обеспечение страховыми выплатами по временной нетрудоспособности, проведения выплат членам семей умерших вследствие заболевания COVID-19 медиков, оказания помощи на детей ФЛП, оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с потерей доходов в случае полного запрета сферы их деятельности во время карантина.
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