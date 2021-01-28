Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах

Украинским водителям приходят поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости.

Липовые сообщения отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги, предупреждает «Сегодня».

С начала 2021 года мошенникам удалось обмануть уже как минимум 5 украинцев. Аферисты скупают в интернете данные водителей и рассылают поддельные письма о штрафах. Ссылка в письме ведет на клонированный сайт электронного кабинета водителя.

Специалисты советуют внимательно изучать письма, даже «официальные». Например, реальный штраф имеет четкую фиксацию. На сайте кабинета водителя вы всегда можете увидеть день, точное время и место вашего нарушения. Прилагается видеофиксация. Если по ссылке нет фото- или видеодоказательств нарушения — это уже тревожный сигнал.

Также нужно обратить внимание на адрес самого сайта. Адреса официальных сайтов заканчиваются на gov.ua. Если еще что-то в конце — это может быть частный сайт, созданный мошенником. А еще в настоящих постановлениях о штрафах присутствует специальный QR-код. В нем тоже зашифрованы данные для оплаты штрафа.