Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах

Украинским водителям приходят поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости.
Липовые сообщения отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги, предупреждает «Сегодня».
С начала 2021 года мошенникам удалось обмануть уже как минимум 5 украинцев. Аферисты скупают в интернете данные водителей и рассылают поддельные письма о штрафах. Ссылка в письме ведет на клонированный сайт электронного кабинета водителя.
Специалисты советуют внимательно изучать письма, даже «официальные». Например, реальный штраф имеет четкую фиксацию. На сайте кабинета водителя вы всегда можете увидеть день, точное время и место вашего нарушения. Прилагается видеофиксация. Если по ссылке нет фото- или видеодоказательств нарушения — это уже тревожный сигнал.
Также нужно обратить внимание на адрес самого сайта. Адреса официальных сайтов заканчиваются на gov.ua. Если еще что-то в конце — это может быть частный сайт, созданный мошенником. А еще в настоящих постановлениях о штрафах присутствует специальный QR-код. В нем тоже зашифрованы данные для оплаты штрафа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штраф за отсутствие страховки на авто в Украине5 ч. назад - 1806 7
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект10 ч. назад - 2551 7
Пенсии не хватает: бывший президент Польши ищет работуВчера, 18:33 - 972 7
Зарплата в Украине может уравняться с польской через 30-40 лет — ГетманцевВчера, 20:22 - 746 6
В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России10 ч. назад - 644 5
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье9 ч. назад - 3824 1
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)6 ч. назад - 2807
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект10 ч. назад - 2551 7
Как оформить недвижимость на ребенкаВчера, 19:01 - 2447
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минут3 ч. назад - 2210 3
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Вчера, 15:48 - 405
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 682
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1398
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1172 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2039 2