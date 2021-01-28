0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 231 0

Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах

Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах

Украинским водителям приходят поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости.

Липовые сообщения отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги, предупреждает «Сегодня».

С начала 2021 года мошенникам удалось обмануть уже как минимум 5 украинцев. Аферисты скупают в интернете данные водителей и рассылают поддельные письма о штрафах. Ссылка в письме ведет на клонированный сайт электронного кабинета водителя.

Специалисты советуют внимательно изучать письма, даже «официальные». Например, реальный штраф имеет четкую фиксацию. На сайте кабинета водителя вы всегда можете увидеть день, точное время и место вашего нарушения. Прилагается видеофиксация. Если по ссылке нет фото- или видеодоказательств нарушения — это уже тревожный сигнал.

Также нужно обратить внимание на адрес самого сайта. Адреса официальных сайтов заканчиваются на gov.ua. Если еще что-то в конце — это может быть частный сайт, созданный мошенником. А еще в настоящих постановлениях о штрафах присутствует специальный QR-код. В нем тоже зашифрованы данные для оплаты штрафа.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.