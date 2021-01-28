Mercedes-Benz разрабатывает свою новую наименьшую модель

Модели Mercedes-Benz А-класса и GLA в ближайшем будущем перестанут быть самыми маленькими представителями бренда. Немецкий автопроизводитель намерен выпустить новый ситикар, который будет стоять на ступеньку ниже А-класса, пишет ampercar.com.

Как отмечает издание Autobild, сообщение о новой субкомпактной модели Mercedes-Benz появлялись и раньше. Так, в августе прошлого года главный инженер Mercedes, занимающийся разработкой компактных автомобилей, Аксель Хейкс и руководитель отдела тестирования Йохен Эк сказали, что новая платформа MFA позволяет создавать еще более компактные модели.

Новый субкомпактный Mercedes-Benz будет представлен в 2022 году. По сути это будет укороченный A-класс, у которого исчезнет задняя дверь. Кроме того, будет разработана кроссверсия, которая получит увеличенный дорожный просвет, пластиковые защитные панели и рейлинги на крыше.

Отмечается, что полного привода не ожидается. Субкомпактный кроссовер выйдет в продажу на европейском рынке ориентировочно в 2023 году.

Надо отметить, что эта информация не подтверждена официальным заявлением компании Mercedes-Benz. Ола Каллениус, генеральный директор концерна Daimler, которому принадлежит бренд, на днях заявил, что компания зашла слишком далеко, выпуская все более субкомпактные автомобили, которых в линейке уже больше, чем нужно.