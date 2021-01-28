0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Mercedes-Benz разрабатывает свою новую наименьшую модель

Mercedes-Benz разрабатывает свою новую наименьшую модель

Модели Mercedes-Benz А-класса и GLA в ближайшем будущем перестанут быть самыми маленькими представителями бренда. Немецкий автопроизводитель намерен выпустить новый ситикар, который будет стоять на ступеньку ниже А-класса, пишет ampercar.com.

Как отмечает издание Autobild, сообщение о новой субкомпактной модели Mercedes-Benz появлялись и раньше. Так, в августе прошлого года главный инженер Mercedes, занимающийся разработкой компактных автомобилей, Аксель Хейкс и руководитель отдела тестирования Йохен Эк сказали, что новая платформа MFA позволяет создавать еще более компактные модели.

Новый субкомпактный Mercedes-Benz будет представлен в 2022 году. По сути это будет укороченный A-класс, у которого исчезнет задняя дверь. Кроме того, будет разработана кроссверсия, которая получит увеличенный дорожный просвет, пластиковые защитные панели и рейлинги на крыше.

Отмечается, что полного привода не ожидается. Субкомпактный кроссовер выйдет в продажу на европейском рынке ориентировочно в 2023 году.

Надо отметить, что эта информация не подтверждена официальным заявлением компании Mercedes-Benz. Ола Каллениус, генеральный директор концерна Daimler, которому принадлежит бренд, на днях заявил, что компания зашла слишком далеко, выпуская все более субкомпактные автомобили, которых в линейке уже больше, чем нужно.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.