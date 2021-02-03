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5 советов специалистам, работающим дистанционно

5 советов специалистам, работающим дистанционно

Надомный труд обладает целым рядом преимуществ: работая дома, вы экономите время и деньги на проезд, можете приспособить рабочую среду в соответствии со своими вкусами, рядом с вами могут быть люди, о которых вы заботитесь.

Об этом пишет Госслужба занятости.

Однако не следует забывать, что такая форма работы может негативно влиять на производительность труда и благополучие работников.

Следуйте общему графику работы. Так, специалисты, работающие дистанционно, могут пользоваться определенной гибкостью в планировании графика работы. Однако работа в установленное рабочее время (“с восьми до шести”) обладает рядом преимуществ. В этот период организм наиболее продуктивен, и к тому же в это время легче коммуницировать с другими коллегами. Регулярность начала и окончания работы повышает дисциплинированность. На основе полученных указаний работодателя/заказчика составляйте задачи на день и обозначайте, что выполнено. Определяйте приоритетность задач, чтобы все главное было выполнено заранее. Это поможет соблюдать дедлайны, а работодатель сможет в случае необходимости оценить, чем вы занимались.

Организуйте рабочее место правильно. Эксперты советуют выделить одно место, где вы работаете постоянно. Договоритесь о правилах со своими близкими или людьми, проживающими с вами в одном доме. Это нормально, если вы попросите не беспокоить вас без лишней надобности в определенные часы.

Вовремя отдыхайте. Общеизвестно, что «телетруд» отличается большей монотонностью и рутинностью. Выполняйте задания вовремя, чтобы наслаждаться сполна отдыхом. Меняйте обстановку, выходите на прогулку и без лишней надобности не читайте рабочую переписку за пределами рабочего времени. Более того, не забывайте выделять время на отдых – без него вы теряете энергию и инициативность.

Поддерживайте связи с коллективом. Работа над большим проектом требует привлечения коллектива. Кроме того, сама человеческая природа предопределяет необходимость общения и обмена мнениями. Поддерживайте связи с коллективом – по телефону или даже в виртуальном чате. Интересуйтесь как профессиональными вопросами, так и положением дел в профсоюзе. Соблюдайте цифровой этикет во время видеоконференций: позаботьтесь о надлежащей одежде и фоне, не перебивайте коллег, не делайте параллельных дел.

Помните об охране и гигиене труда. На первый взгляд, нет ничего безопаснее работы дома. Влияние негативных производственных факторов почти исключается, поэтому риск несчастных случаев или профессиональных заболеваний сведен к нулю. Но на самом деле работники должны заботиться о своем здоровье и дома. Соблюдайте правила безопасности при пользовании оборудованием, а также контролируйте пожарную безопасность, освещение и температурный режим.

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По материалам Finance.UA
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