Zoom и Datadog попали в список "компаний-пузырей" от Goldman Saсhs

Соотношение стоимости к выручке таких компаний, как Zoom, Datadog и Slack, может значительно отличаться. А это может нести определенные риски с учетом их значительного участия в капитализации американского рынка.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на список из 39 “компаний-пузырей” от одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Saсhs.
Так, в этот перечень попали компании:
К примеру, мультипликатор Zoom составляет 56, Datadog – 57, Slack Technologies, которая в 2014 году запустила мессенджер для компаний – 29.
Со своей стороны, в банке подчеркнули, что не имеют сомнений о значительном завышении оценки многих компаний. К их числу можно отнести special purpose acquisition company – SPAC-компании. Они создаются для выхода на IPO и в дальнейшем “сливаются” с непубличным игроком, который хочет выйти на биржу.
Только с начала 2021-го IPO провели уже 56 таких SPAC-компаний, которые привлекли $16 млрд, отмечают специалисты Goldman Sachs.
Есть и другой путь – рост акций убыточных компаний и малоликвидных бумаг стоимостью ниже $5. Так называемые penny stocks – “мусорные”, “грошовые” акции. Но такие участники не очень интересны инвестбанкирам из-за их незначительной капитализации на рынке.
Одновременно более рисковыми являются быстрорастущие акции компаний с мультипликатором EV/sales. Это когда оценка годовой выручки превышает 20. В 2020-м торговля такими бумагами составила 10% на американском рынке против 2% – в 2019-м. При этом рыночная капитализация этого сегмента составляет 9%.
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