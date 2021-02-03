0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Самый дорогой номерной знак стоимостью около $2 млн (фото)

На днях на дорогах Мельбурна (Австралия) был замечен Mercedes-AMG C43 с необычным номером, состоящим только из одной цифры — «1».

Данная регистрационная табличка имеет богатую историю и является самой дорогой в австралийском штате Виктория: ее ориентировочная цена минимум 1,9 млн американских долларов, сообщают Экономические новости.

Номерной знак был выпущен в 1932 году, и первое время местные власти (полиция, губернатор и премьер) не могли решить, кому же должен принадлежать «первый номер». К соглашению они так и не пришли, в результате чего табличка была помещена в спецхранилище, где она находилась в течение нескольких десятилетий.

В 1984 году эксклюзивный номер продали на аукционе за 165 000 австралийских долларов (127 000 долларов США). По тем временам это были просто колоссальные деньги, однако покупатель не прогадал, и в дальнейшем цена на регистрационную табличку только продолжила расти.

Первым автомобилем, получившим номер с единицей, стал Saab 9000 Turbo. Впоследствии номер не раз перепродавали и ставили на самые разные машины, среди которых были модели Ferrari и Rolls-Royce, HSV SV5000, спорткары Porsche 911 Carrera и 911 Turbo, а также Mercedes E55 AMG и E63 AMG. Теперь же уникальная табличка украшает изображенный на фотографиях Mercedes-AMG C43.

Точная стоимость такого номера в современных реалиях неизвестна, однако в 2018 году на аукционе в Виктории продали табличку «101», за которую покупатель заплатил $ 392 000, а в 2020 с молотка ушел знак «26» — его купили за $ 847 000.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.