Самый дорогой номерной знак стоимостью около $2 млн (фото)

На днях на дорогах Мельбурна (Австралия) был замечен Mercedes-AMG C43 с необычным номером, состоящим только из одной цифры — «1».

Данная регистрационная табличка имеет богатую историю и является самой дорогой в австралийском штате Виктория: ее ориентировочная цена минимум 1,9 млн американских долларов, сообщают Экономические новости.

Номерной знак был выпущен в 1932 году, и первое время местные власти (полиция, губернатор и премьер) не могли решить, кому же должен принадлежать «первый номер». К соглашению они так и не пришли, в результате чего табличка была помещена в спецхранилище, где она находилась в течение нескольких десятилетий.

В 1984 году эксклюзивный номер продали на аукционе за 165 000 австралийских долларов (127 000 долларов США). По тем временам это были просто колоссальные деньги, однако покупатель не прогадал, и в дальнейшем цена на регистрационную табличку только продолжила расти.

Первым автомобилем, получившим номер с единицей, стал Saab 9000 Turbo. Впоследствии номер не раз перепродавали и ставили на самые разные машины, среди которых были модели Ferrari и Rolls-Royce, HSV SV5000, спорткары Porsche 911 Carrera и 911 Turbo, а также Mercedes E55 AMG и E63 AMG. Теперь же уникальная табличка украшает изображенный на фотографиях Mercedes-AMG C43.



Точная стоимость такого номера в современных реалиях неизвестна, однако в 2018 году на аукционе в Виктории продали табличку «101», за которую покупатель заплатил $ 392 000, а в 2020 с молотка ушел знак «26» — его купили за $ 847 000.