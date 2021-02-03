0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Кроссоверы, которые появятся в Украине в 2021 году (фото)

2021 год обещает быть богатым на автомобильные новинки. Расскажем о самых ожидаемых кроссоверах текущего года.

Компания Kia заготовила для презентации на мировом рынке несколько новинок. Когда они выйдут на рынок в Украине, сказать сложно, но точно известно, что популярный в нашей стране кроссовер Kia Sportage новой генерации появится. Вероятнее всего, новый Sportage будет доступен к покупке только в 2022 году, поскольку официальной презентации пока не было.

Еще одна очень интересная новость для фанатов Kia. В 2021 году компания налаживает производство двух моделей на украинском заводе в Запорожье.

Еще один очень популярный в Украине кроссовер – Hyundai Tucson покажут в новом поколении. Известно, что новинка существенно подорожает.

Также, Hyundai готовится вывести на украинский рынок полноразмерный SUV Hyundai Palisade. Автомобиль отличается брутальным дизайном и современными решениями. Цена стартует от 1 472 500 гривен.

Немецкий автопроизводитель компания Volkswagen покажет компактный кроссовер VW T-cross. Минимальная цена в Украине составит 641 208 гривен.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.