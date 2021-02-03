Кроссоверы, которые появятся в Украине в 2021 году (фото)

2021 год обещает быть богатым на автомобильные новинки. Расскажем о самых ожидаемых кроссоверах текущего года.

Компания Kia заготовила для презентации на мировом рынке несколько новинок. Когда они выйдут на рынок в Украине, сказать сложно, но точно известно, что популярный в нашей стране кроссовер Kia Sportage новой генерации появится. Вероятнее всего, новый Sportage будет доступен к покупке только в 2022 году, поскольку официальной презентации пока не было.

Еще одна очень интересная новость для фанатов Kia. В 2021 году компания налаживает производство двух моделей на украинском заводе в Запорожье.

Еще один очень популярный в Украине кроссовер – Hyundai Tucson покажут в новом поколении. Известно, что новинка существенно подорожает.

Также, Hyundai готовится вывести на украинский рынок полноразмерный SUV Hyundai Palisade. Автомобиль отличается брутальным дизайном и современными решениями. Цена стартует от 1 472 500 гривен.

Немецкий автопроизводитель компания Volkswagen покажет компактный кроссовер VW T-cross. Минимальная цена в Украине составит 641 208 гривен.