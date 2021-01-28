Межбанк: рынок останется заложником у крупных игроков

После первого дня “раскачки” нового месяца, во вторник клиенты и сами банки уже войдут в обычный деловой ритм, что увеличит объемы операций на валютном рынке. По прогнозам Finance.ua, сегодня статистика торгов увеличится до $190-220 млн при заключении до 570-600 сделок. Произойдет это как за счет роста хозяйственных операций клиентов, так и за счет проведения нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

В этот раз чиновники после консультаций с первичными дилерами оставили все условия аукциона без изменений. Будут продаваться облигации на 500 млн гривен сроком 105 дней, на 1 млрд гривен сроком 364 дня и без ограничения по сумме на 805 и 1204 дня. По первым двум позициям из-за ограничения суммы размещения минфиновцы надеются за счет конкуренции между покупателями снизить доходность. По двум более долгосрочным вариантам основное для всех инвесторов – это уровень возможной доходности, а для самого Минфина – объем привлечения. Так что на аукционе будет интересно. Частично для местных игроков, но во многом и для нерезидентов. По нашему прогнозу, чиновники смогут продать облигаций на сумму до 5,5-8,4 млрд гривен с уровнем доходности от 9,2% годовых до 12,15% годовых. Проведение аукциона отразится на поведении ресурсного и валютного рынков сегодня (сам аукцион) и завтра ( день расчетов за купленные бумаги).

Кроме этого, во вторник на валютном рынке может сработать и психологический фактор. Дело в том, что снижение вчера к вечеру котировок по доллару до 28,01/28,035 гривен и по евро до 33,86/33,89 гривен уже может заинтересовать потенциальных покупателей валюты, выжидавших “дна” по курсу. В сочетании с покупками “дочек” иностранных компаний под репатриацию дивидендов – это может существенно увеличить спрос на межбанке и позволит продавцам попытаться сыграть “на повышение”. Учитывая рост цен на энергоносители на мировых рынках, к обычным покупателям могут добавиться и периодические выходы на торги крупных импортеров энергоносителей, которые не захотят переплачивать за них и будут стараться активно закрыть свои контракты на ближайшее время, чтобы сэкономить. Это также сыграет против гривны, на фоне того, что экспортеры пока еще не потратили всю гривну от январских погашений НДС и они не готовы дешево продавать свою валютную выручку.

По нашей информации, мы сегодня увидим рост спроса на валюту со стороны основной части потенциальных покупателей, выжидавших максимально низкого курса. И это будет неприятным сюрпризом для тех, кто надеялся на дальнейшее глобальное понижение котировок ниже уровня в 28 гривен к уровням в 27,80-27,85 гривен.

В целом, 2 февраля межбанк опять останется заложником действий и курсовых задач крупных игроков.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua во вторник будут в пределах: доллар — коридор 28,08 – 28,30 грн, евро — коридор 33,85 — 34,25 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,95- 28,30 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 15-20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,60 – 34,30 грн при спреде до 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,70 — 34,05 грн при спреде до 20-25 коп.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,01 / 28,03

евро – 33,86 / 33,89

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