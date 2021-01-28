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Huawei запатентовала технологию распознавания по голосу

Huawei запатентовала технологию распознавания по голосу

Компания Huawei и Университет герцога Куньшань подали совместную заявку в Китае на патент «метод распознавания по голосу». Этот патент был передан и опубликован 29 января 2021 г. под номером публикации CN112289325A. Согласно патенту, этот метод распознавания голоса может быть использован в будущих интеллектуальных продуктах компании Huawei.

Распознавание по голосу относится к спектру акустических частот, который передает речевую информацию в человеческом голосе. Этот метод похож на индентификацию по отпечатку пальцев, поскольку имеет уникальную биометрическую подпись. Этот метод идентификации также известен как технология распознавания говорящего и технология биоидентификации. Она извоекает фонетические характеристики из голосовых сигналов для подтверждения личности. Согласно информации, такая технология может использоваться для разблокировки устройства и может быть очень удобна в использовании.

В патенте описывается, что способ распознавания голосовых отпечатков применяет искусственный интеллект и будет использоваться для решения проблемы низкой надежности в технике, которая использует подобную технологию.

По материалам Pingvin Pro
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