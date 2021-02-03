Кому из пенсионеров положена прибавка в 500 гривен

В 2021 году повышение пенсий коснется около 10 миллионов пенсионеров. Происходить это будет в 5 этапов. Самую существенную прибавку получат пенсионеры с полным страховым стажем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, пищет соцпортал.

Отмечается, что наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж.

Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

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