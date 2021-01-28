Программный РРО работает в офлайн-режиме: как проверить чек

Налогоплательщики имеют возможность проводить наличные расчеты с использованием программных регистраторов расчетных операций (ПРО).

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Хмельницкой области.

Если операция проводится в режиме офлайн, то в чеке, который проведен через ПРО, должна обязательно присутствовать отметка о проведении расчетной операции в режиме офлайн.

Как проверить наличие этого чека в базе данных ГНС:

через Электронный кабинет после завершения работы ПРРО в режиме офлайн и передачи им чека/чеков на фискальный сервер.

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Информация о фискальных номерах, которые вошли в диапазон для использования ПРРО, который работает в режиме офлайн, будет обнародована в Электронном кабинете с указанием данных о фискальном номере ПРРО и о субъекте хозяйствования, для ПРРО которого зарезервированы фискальные номера.

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