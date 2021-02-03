Посылку потеряли на почте: алгоритм действия

Вы отправили посылку с подарком своим родным в другой город, но они ее не получили. К сожалению, случаи, когда операторы почтовой связи теряют почтовые отправления, нередки. Как гражданину доказать этот факт и получить компенсацию?
Об этом пишет Минюст.
Если во время отправления вы указываете сумму объявленной ценности посылки, то в случае ее потери оператор почтовой связи обязан компенсировать именно размер указанной суммы.
В случае выявления факта утраты почтового отправления требуйте от работника почтовой связи составления акта, который подписывается им, руководителем объекта почтовой связи и отправителем/получателем.
На основании имеющихся доказательств (акты, фотофиксация) обратитесь к оператору с письменной претензией о получении компенсации за утраченное почтовое отправление. Оператор обязан предоставить письменный ответ потребителю в месячный срок с момента получения претензий.
Оператор почтовой связи не несет ответственность за потерю посылки, если:
В случае, если защитить свои права указанным способом не удалось, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением о выплате компенсации за утраченное почтовое отправление оператором почтовой связи.
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