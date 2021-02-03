Посылку потеряли на почте: алгоритм действия

Вы отправили посылку с подарком своим родным в другой город, но они ее не получили. К сожалению, случаи, когда операторы почтовой связи теряют почтовые отправления, нередки. Как гражданину доказать этот факт и получить компенсацию?

Об этом пишет Минюст.

Обратитесь в почтовое отделение, откуда вы отправляли посылку, с соответствующим заявлением о потере отправления.

В заявлении укажите вид, категорию и номер почтового отправления, место и дату принятия, фамилию, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата, а в соответствующих случаях – сумму объявленной ценности почтового отправления, сумму наложенного платежа. Это правило действует как в пределах территории Украины, так и за рубежом.

Требования необходимо обосновать соответствующими доказательствами:

Квитанция об оплате услуги, которая была получена в почтовом отделении,

кассовый чек или договор, заключенный в таком почтовом отделении, с указанием веса, цены и тому подобное. Всегда храните оригиналы и копии этих документов.

Если во время отправления вы указываете сумму объявленной ценности посылки, то в случае ее потери оператор почтовой связи обязан компенсировать именно размер указанной суммы.

В случае выявления факта утраты почтового отправления требуйте от работника почтовой связи составления акта, который подписывается им, руководителем объекта почтовой связи и отправителем/получателем.

На основании имеющихся доказательств (акты, фотофиксация) обратитесь к оператору с письменной претензией о получении компенсации за утраченное почтовое отправление. Оператор обязан предоставить письменный ответ потребителю в месячный срок с момента получения претензий.

Оператор почтовой связи не несет ответственность за потерю посылки, если:

почтовая посылка в соответствии с законом подлежит изъятию, конфискации или уничтожению;

потеря или уничтожение содержимого посылки наступили вследствие непреодолимой силы (урагана, землетрясения);

недостача или повреждение содержимого посылки произошли вследствие нарушения определенных законодательством Украины правил об ограничении в пересылке предметов и вещей;

заявление о розыске почтового отправления подано через 6 месяцев после даты принятия посылки почтовым отделением (специальная исковая давность).

В случае, если защитить свои права указанным способом не удалось, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением о выплате компенсации за утраченное почтовое отправление оператором почтовой связи.

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