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ЕС ввел новую "темно-красную" зону COVID-19

ЕС ввел новую "темно-красную" зону COVID-19

Совет Европы обновил правила передвижения внутри Евросоюза. Так, была добавлена новая «темно-красная» зона распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Новая зона добавилась к уже существующим «зеленой», «оранжевой», «красной» и «серой». «Темно-красным» цветом будут обозначаться те регионы, где циркуляция COVID находится на очень высоких уровнях, в том числе из-за мутаций. К ним будут относиться области, где показатель заболеваемости за 14 дней составляет 500 или более на 100 тысяч населения.

«Государства-члены должны не поощрять все второстепенные поездки в „красные“ и „темно-красные“ районы, в то же время, стараясь избежать сбоев в основных поездках», — отметили в ЕС.

Граждане, которые будут путешествовать из «темно-красного» региона, должны будут обязательно пройти тест на COVID-19 до выезда и пройти карантин или самоизоляцию по прибытию в другую страну.

Также в ЕС рекомендовали странам блока требовать от путешественников, прибывающих из «оранжевых», «красных» и «серых» зон, проходить тестирование перед вылетом.

При этом перевозчикам и транспортным рабочим можно не делать тест. Если же страна решила ввести такое требование, рекомендуется использовать экспресс-тесты на антиген.

Также не рекомендуют применять правило обязательного тестирования или карантина к людям, которые живут в приграничных регионах и часто пересекают границу.

По материалам РБК-Украина
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