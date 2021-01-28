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Межбанк: февраль начался очень неплохо для нацвалюты

Межбанк: февраль начался очень неплохо для нацвалюты

За понедельник доллар подешевел на межбанке почти на 11 копеек — с 28,12/28,14 до 28,01/28,035 гривен, а евро даже гораздо существеннее — при продаже сразу на 23 копейки с 34,10/34,12 до 33,86/33,89 гривен. И по уже сложившейся традиции, доллар подешевел из-за сугубо внутренних украинских факторов, а евровалюта — за счет падения котировок евро относительно доллара на международном рынке и просто пересчета котировок пар евро/доллар и доллар/гривна.

На межбанке предложение превышало спрос и еще на не самом объемном рынке традиционно сказалось влияние первого дня нового отчетного периода. Продавцов оказалось явно больше и этим в полной мере воспользовались покупатели и спекулянты. Первые — не спешили заключать сделки, увидев, что время работает на них. А вторые — просто зарабатывали на тех, кому по разным причинам позарез нужно было именно сегодня проплатить свои операции в гривне. Нацбанк на рынок не выходил.

Ход торгов:

Уже с первых минут предложение превышало спрос, а «полусонное» состояние основной части крупных клиентов привело к тому, что доллар просел с утренних 28,12/28,14 до 28,07/28,09 к 11:00 и до 28,06/28,08 к 12 часам.

После полудня на межбанк стали выходить основные игроки и падение доллара замедлилось — до 28,055/28,075 к обеду и сразу после него. В этот период прошла основная часть сделок.

После 14 часов все, кто хотел — купили валюту, а предложение еще присутствовало. Это привело к проседанию котировок до 28,04/28,06 к 15 часам, а затем — и до 28,01/28,035 гривен к концу сессии. Основная часть сделок в последние два часа сессии уже носила сугубо спекулятивный характер.

Главные события 1 февраля на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 28,12/28,14 просел до 28,01/28,035 к концу сессии.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,0622 гривен, а официальный на 2 февраля 2021 года установлен на отметке 28,0603 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,04 / 28,06
евро — 33,87/ 33,89

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2080 / 1,2082

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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