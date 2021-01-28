ФЛП как плательщики ЕСВ: ГНС ответила на вопросы по новациям в законодательстве

Государственная налоговая служба ответила на некоторые вопросы по уплате ЕСВ физическими лицами — предпринимателями.

1). Поскольку ФЛП-совместитель имеет право не платить ЕСВ за себя в те месяцы, в которых за него уплачен ЕСВ не менее минимального работодателем по основному месту работы, нужно ли какими-то документами доказывать факт уплаты работодателем за соответствующие месяцы ЕСВ?

ФЛП или лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, не должны сообщать о факте оплаты за них ЕСВ работодателем.

2). Как отражать в отчетности ФЛП месяцы, за которые ЕСВ не оплачен ФЛПом за себя, потому что уплачен работодателем по основному месту работы, чтобы эти месяцы не были засчитаны ФЛПу в недоимку по ЕСВ?

Плательщики единого взноса обязаны подавать отчетность о начислении ЕСВ в размерах в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единому налогу) в налоговый орган по основному месту учета плательщика ЕСВ. Учитывая указанное, такие плательщики в бумажном варианте отчетности проставляют прочерки за месяцы, за которые работодателем уплачен ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса (в электронном варианте отчетности поля остаются незаполненными).

3). Предусматриваются ли механизмы сверки информации по уплате ЕСВ ФЛПом и работодателем в случае возникновения недоразумений по уплате ЕСВ за определенные месяцы?

С 01.01.2021 такой механизм определен статьей 20 Закона № 2464. Объем информации, сроки и порядок ее получения утверждается отдельными протоколами на основании порядка, утвержденного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, по согласованию с Пенсионным фондом и фондами общеобязательного государственного социального страхования.

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Количество физлиц-предпринимателей ( ФЛП ) в Украине по состоянию на 1 января 2021 года достигло 1 млн 912,2 тыс.

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