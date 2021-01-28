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Раскрыты подробности о новом смартфоне Xiaomi

Раскрыты подробности о новом смартфоне Xiaomi

Суббренд Xiaomi Redmi намерен анонсировать линейку смартфонов под названием Redmi K40 в конце этого месяца. Предполагается, что в нее войдет телефон среднего ценового сегмента под названием Redmi K40 и флагманская модель под названием Redmi K40 Pro. Сегодня надежный китайский инсайдер раскрыл основные характеристики телефона среднего класса. Типстер не раскрыл название устройства, поэтому неясно, речь идет о Redmi K40, или же это смартфон серии Xiaomi Mi 11.

В прошлом месяце в исходном коде MIUI Xiaomi Mi 11 было обнаружено упоминание загадочного телефона Xiaomi. Он построен на базе нового чипсета sm7350 от Qualcomm. Название продукта осталось загадкой. Однако инсайдеры отрасли утверждают, что этот набор микросхем может дебютировать на рынке под названием Snapdragon 775G в первом квартале 2021 года.

Предполагается, что Snapdragon 775G – это 5-нм чипсет с архитектурой Cortex-A78. Чипсет поддерживает до 12 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, флэш-память UFS 3.1 и дисплеи с частотой обновления 120 Гц. В бенчмарке AnTuTu прототип набрал около 530 тыс. баллов.

Что касается будущего телефона Redmi, то он получил OLED-панель с одним отверстием под фронтальную камеру. Ему также приписывают 64-мегапиксельную основную камеру, которая будет поддерживать 5-кратный зум. Типстер также сообщил о том, что устройство получило поддержку быстрой зарядки.

По материалам ITsider.
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