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Сколько будет стоить электромобиль VW Project Trinity

Сколько будет стоить электромобиль VW Project Trinity

Новый электромобиль компании Volkswagen, созданный в рамках проекта Trinity, будет стоить около 35 000 евро. Такое заявление в своем интервью сделал гендиректор автогиганта Ральф Брандштеттер.

По словам Брандштеттера, электромобиль, построенный в рамках Project Trinity, получит современный аэродинамичный дизайн и передовые технологии, в том числе систему автономного вождения 3-го уровня (в определенных ситуациях машина сможет ездить самостоятельно, но под присмотром водителя).

Длина этого электрокара составит более 4 метров, но немного меньше, чем длина Tesla Model 3 (4699 мм).

Серийное производство электромобиля, созданного в рамках проекта Trinity, будет высокоавтоматизированным. На выпуск одного автомобиля понадобится 10 часов, то есть почти в 2 раза меньше, чем сейчас нужно времени на создание одной машины.

Новый электромобиль компании Volkswagen будет высокотехнологичным, но при этом он получит достаточно приемлемую цену. Если сравнивать с другими такими электрокарами.

По материалам autonews.ua
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