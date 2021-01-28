0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Кто из вкладчиков может заявить о кредиторских требованиях - объяснение ФГВФЛ

Кто из вкладчиков может заявить о кредиторских требованиях - объяснение ФГВФЛ

После объявления о начале ликвидации банка, если общая сумма средств вкладчика превышает гарантированную сумму, он может заявить свои кредиторские требования на сумму, превышающую гарантированную.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“В случае признания банка неплатежеспособным вкладчикам – физическим лицам, в том числе ФЛП, гарантируется возмещение средств на вкладах в рамках предельного размера. На сегодня максимальная сумма такого возмещения составляет 200 тысяч гривен для одного вкладчика, независимо от количества счетов, открытых на его имя в банке-банкроте”, – говорится в сообщении.

Очередность удовлетворения кредиторских требований:

  • требования физлиц и ФЛП на сумму, превышающую выплаченное Фондом гарантированное возмещение (так называемые «вкладчики 200+»), отнесено к 4 очереди кредиторов, а юрлиц, не связанных с банком, – к 7 очереди;

Читайте также: Какую гарантированную сумму возмещения вкладов хотели бы получать украинцы

  • эффективность расчета с кредиторами банка зависит от качества (ликвидности) активов. Ведь Фонд выставляет все активы банка на продажу через открытые электронные аукционы, где их цену в ходе конкурентных торгов определяют его участники;
  • удовлетворение требований кредиторов каждой следующей очереди начинается только после полного погашения требований предыдущей очереди.

В чем разница между выплатой гарантированной суммы возмещения и удовлетворением требований кредиторов:

  • ключевой разницей является источник средств для осуществления этих выплат – возмещение вкладчики гарантированно получают за счет средств Фонда, а погашение требований кредиторов не гарантировано, оно осуществляется за счет средств, поступивших от управления и продажи имущества (активов) банка, а объем этих поступлений зависит от качества активов.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования вкладов работает над вопросом повышения гарантированной суммы возмещения вкладов.
  • Фонд ставит перед собой задачу на первом этапе повысить гарантии до 600 000 грн, что позволит достичь покрытия 65% от суммы вкладов.
  • В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассказали, с какими кредиторами банки рассчитываются вне очереди.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше от депозита

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.