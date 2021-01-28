Кто из вкладчиков может заявить о кредиторских требованиях - объяснение ФГВФЛ

После объявления о начале ликвидации банка, если общая сумма средств вкладчика превышает гарантированную сумму, он может заявить свои кредиторские требования на сумму, превышающую гарантированную.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“В случае признания банка неплатежеспособным вкладчикам – физическим лицам, в том числе ФЛП, гарантируется возмещение средств на вкладах в рамках предельного размера. На сегодня максимальная сумма такого возмещения составляет 200 тысяч гривен для одного вкладчика, независимо от количества счетов, открытых на его имя в банке-банкроте”, – говорится в сообщении.

Очередность удовлетворения кредиторских требований:

требования физлиц и ФЛП на сумму, превышающую выплаченное Фондом гарантированное возмещение (так называемые «вкладчики 200+»), отнесено к 4 очереди кредиторов, а юрлиц, не связанных с банком, – к 7 очереди;

Читайте также: Какую гарантированную сумму возмещения вкладов хотели бы получать украинцы

эффективность расчета с кредиторами банка зависит от качества (ликвидности) активов. Ведь Фонд выставляет все активы банка на продажу через открытые электронные аукционы, где их цену в ходе конкурентных торгов определяют его участники;

удовлетворение требований кредиторов каждой следующей очереди начинается только после полного погашения требований предыдущей очереди.

В чем разница между выплатой гарантированной суммы возмещения и удовлетворением требований кредиторов:

ключевой разницей является источник средств для осуществления этих выплат – возмещение вкладчики гарантированно получают за счет средств Фонда, а погашение требований кредиторов не гарантировано, оно осуществляется за счет средств, поступивших от управления и продажи имущества (активов) банка, а объем этих поступлений зависит от качества активов.

Справка Finance.ua:

Фонд гарантирования вкладов работает над вопросом повышения гарантированной суммы возмещения вкладов.

Фонд ставит перед собой задачу на первом этапе повысить гарантии до 600 000 грн, что позволит достичь покрытия 65% от суммы вкладов.

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассказали, с какими кредиторами банки рассчитываются вне очереди.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.