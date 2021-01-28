Кто из вкладчиков может заявить о кредиторских требованиях - объяснение ФГВФЛ

После объявления о начале ликвидации банка, если общая сумма средств вкладчика превышает гарантированную сумму, он может заявить свои кредиторские требования на сумму, превышающую гарантированную.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
“В случае признания банка неплатежеспособным вкладчикам – физическим лицам, в том числе ФЛП, гарантируется возмещение средств на вкладах в рамках предельного размера. На сегодня максимальная сумма такого возмещения составляет 200 тысяч гривен для одного вкладчика, независимо от количества счетов, открытых на его имя в банке-банкроте”, – говорится в сообщении.
Очередность удовлетворения кредиторских требований:
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В чем разница между выплатой гарантированной суммы возмещения и удовлетворением требований кредиторов:
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