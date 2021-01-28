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Договор паевого участия теперь можно заключить онлайн

Договор паевого участия теперь можно заключить онлайн

В столице услугу по заключению договора паевого участия по содержанию объектов благоустройства можно получить через веб-портал административных услуг.

Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай, отмечают в КГГА.

Что это значит: теперь для того, чтобы получить услугу по заключению договора паевого участия по содержанию объектов благоустройства, нужно подать документы в электронном виде через веб-портал предоставления админуслуг. Получить результат можно по-прежнему по месту расположения объекта в районном ЦПАУ. Вся процедура займет около четырнадцати рабочих дней.

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«Для удобства киевлян мы разработали пошаговую видеоинструкцию по заключению договора паевого участия по содержанию объектов благоустройства», — рассказала Наталья Шамрай.

Услуги по паевому участию, которые предоставляет ЦПАУ:

  • продление договора паевого участия по содержанию объектов благоустройства на размещение временного сооружения;
  • заключение договора паевого участия по содержанию объектов благоустройства на размещение открытой (летней) площадки для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства;
  • заключение договора паевого участия по содержанию объектов благоустройства на размещение сезонной площадки для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства.
По материалам Finance.UA
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