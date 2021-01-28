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Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении банка говорится, что данные указывают на дефицит в 2,3 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки) в четвертом квартале 2020 года, обусловленный более высоким спросом и сокращением поставок от производителей, не входящих в группу ОПЕК+.

Банк прогнозирует дефицит в 900 тысяч баррелей в сутки в первой половине 2021 года, что выше, чем его предыдущий прогноз в 500 тысяч баррелей в сутки.

Это может помочь подтолкнуть эталонную нефть марки Brent к июлю до 65 долларов за баррель при меньших инвестициях отрасли и рисках перекоса в сторону роста предложения в 2022 году, отметили в Goldman Sachs. В понедельник, 1 февраля, цена на нефть марки Brent была выше 55 долларов.

Банк ожидает, что спрос вырастет на 5,3 млн баррелей до июля по сравнению с его предыдущим прогнозом в 6,8 млн баррелей в сутки.

По материалам УКРИНФОРМ
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